PFDK, Nazillispor'u bir alt lige düşürdü

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Nesine 3. Lig 4. Grup'ta mücadele eden Nazillispor'u bir alt lige düşürdü.

TFF'den yapılan açıklamaya göre PFDK, ligin 27. haftasında 28 Mart Cumartesi günü oynanması gereken İzmir Çoruhlu FK maçına müsabaka kıyafeti ile belirlenen ve ilan olunan saatte sahaya gelmemesi nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içerisinde 2. kez gerçekleştirilmesinden dolayı Nazillispor'un hükmen 3-0 mağlup sayılmasına, bir alt lige düşürülmesine ve bu müsabaka tarihinden itibaren bu takımla müsabakası olan diğer ekiplerin karşılaşmaya çıkmadan hükmen galip sayılmasına karar verdi.