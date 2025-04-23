PFDK sevkleri açıklandı

Trendyol Süper Lig’den 8 kulüp, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk edildi.

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), dün yaptığı toplantı sonrası disiplin sevklerini açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu’nun resmi internet sitesinden yayınlanan sevkler şöyle:



1- Galatasaray Kulübü’nün 18.04.2025 tarihinde oynanan Galatasaray - Bodrum FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve ’saha olayları’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- Kasımpaşa Kulübü’nün 19.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

3- Sivasspor Kulübü’nün 19.04.2025 tarihinde oynanan Kasımpaşa - Sivasspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- Adana Demirspor Kulübü’nün 19.04.2025 tarihinde oynanan Adana Demirspor - Trabzonspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’talimatlara aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile 2024-2025 Sezonu Süper Lig Müsabakaları Statüsü’nün 9/2 maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- Göztepe Kulübü’nün 19.04.2025 tarihinde oynanan Göztepe - Beşiktaş Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Göztepe Kulübü görevlisi Muhsin Asil Bilgehan’ın aynı müsabakadaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 20.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- Başakşehir Futbol Kulübü futbolcusu Krzysztof Piatek’in 20.04.2025 tarihinde oynanan Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’kural dışı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- Gaziantep FK teknik sorumlusu Selçuk İnan’ın 20.04.2025 tarihinde oynanan Başakşehir - Gaziantep FK Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’sportmenliğe aykırı hareketi’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 36. maddesi uyarınca 21.04.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

8- Gaziantep Futbol Kulübü’nün 21.04.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından ’Küçük Hesaplar’ başlıklı videolu paylaşımın içeriğinde yer alan açıklamalar suretiyle ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

Gaziantep FK Başkanı Memik Yılmaz’ın 21.04.2025 tarihinde kulüp resmi sosyal medya (X) hesabından ’Küçük Hesaplar’ başlıklı videolu paylaşımın içeriğinde yer alan açıklamalar suretiyle ’futbolun itibarını zedelemeye yönelik açıklamalar’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

9- Fenerbahçe Kulübü’nün 20.04.2025 tarihinde oynanan Fenerbahçe - Kayserispor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

10- Alanyaspor Kulübü’nün 21.04.2025 tarihinde oynanan Alanyaspor - Samsunspor Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasındaki ’çirkin ve kötü tezahüratı’ nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir."