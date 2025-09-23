PFDK sevkleri açıklandı

İSTANBUL, (DHA) - TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF) Hukuk Müşavirliği Süper Lig'de oynanan 6'ncı hafta maçlarının ardından Göztepe, Beşiktaş, hesap.com Antalyaspor, Trabzonspor, Fenerbahçe ve Galatasaray kulüplerini kötü tezahürat nedeniyle Kocaelispor'u ise çirkin ve kötü tezahürat ile saha olaylarından dolayı Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na (PFDK) sevk etti. Ayrıca Kasımpaşa futbolcusu Ribeiro Dias Carlos Miguel de kural dışı hareketi nedeniyle tedbirli olarak kurul gündemine alındı.

Kurulun aldığı karar şu şekilde:

1- GÖZTEPE A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

2- BEŞİKTAŞ A.Ş. Kulübü’nün 19.09.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-BEŞİKTAŞ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

3- HESAP.COM ANTALYASPOR Kulübü’nün 20.09.2025 tarihinde oynanan HESAP.COM ANTALYASPOR-ZECORNER KAYSERİSPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

4- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 20.09.2025 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

5- KOCAELİSPOR Kulübü’nün 21.09.2025 tarihinde oynanan KOCAELİSPOR-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

6- KASIMPAŞA A.Ş. Kulübü futbolcusu RIBEIRO DIAS CARLOS MIGUEL’in 21.09.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “kural dışı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 43. maddesi uyarınca 22.09.2025 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 21.09.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-FENERBAHÇE A.Ş. Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.

8- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 22.09.2025 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-TÜMOSAN KONYASPOR Trendyol Süper Lig Mehmet Ali Yılmaz Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.