PFDK’dan 3 Süper Lig kulübüne para cezası

İSTANBUL, (DHA)- TÜRKİYE Futbol Federasyonu Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe’ye 2 milyon TL, Galatasaray’a 1 milyon 570 bin TL, Göztepe’ye ise 168 bin TL para cezası verdi.

Öte yandan kurul, Eyüpspor forması giyen Caner Erkin’e Gaziantep FK mücadelesinin yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle 3 resmi müsabakadan men ve 58 bin 500 TL para cezası uyguladı.

PFDK’nın almış olduğu kararlar şu şekilde:

1- GALATASARAY A.Ş.’nin, 02.03.2025 tarihinde oynanan KASIMPAŞA A.Ş.-GALATASARAY A.Ş. Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle ve bu eylemin aynı sezon içinde misafir kulüp olduğu müsabakada 7. kez gerçekleştirilmesinden dolayı FDT’nin 53/2. maddesi uyarınca 570.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MİSAFİR TRİBÜN KALE ARKASI KAPALI G blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki misafir kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

GALATASARAY A.Ş.’nin, 01.03.2025 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımla ilgili olarak; önceki haftalarda sevkli kulübün cezaya konu benzer olaylarda yaptıkları açıklamaların ilgili kulüp yönünden alışkanlık haline getirilmiş olması, bu tip beyanların futbol camiasındaki ilişkileri gerginleştirmek ve böylelikle kitlelerin birbirine karşı husumet duymasına sebebiyet verebilecek nitelikte olması, benzer açıklamalarının spor faaliyetinin temel motivasyonu olan barış ve kardeşlik odaklı rekabet ikliminden uzaklaşma sonucunu doğurduğu ayrıca, önceki haftalarda sevkli kulüp ve mensupları aleyhine verilen ıslah amaçlı cezaların beklenen sonucu doğurmadığı, gelinen bu noktada futbolun yükselen mücadelesi içerisinde verilen bu beyanların ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceği ancak açıklama bir bütün olarak değerlendirildiğinde Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oyçokluğu ile FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 1.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Yukarıda anlatılan gerekçelerle GALATASARAY A.Ş. idarecisi CAN NATAN’ın, 01.03.2025 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde paylaşılan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 23 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 750.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü YILMAZ YÜKSEL’in, akredite edilmediği alanlarda bulunmasından dolayı talimatlara aykırılık nedeniyle FDT’nin 46/1. maddesi uyarınca İHTAR CEZASI ile cezalandırılmasına,

Aynı müsabakada GALATASARAY A.Ş. antrenörü YILMAZ YÜKSEL’in, müsabaka hakemine yönelik sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle FDT’nin 36/2. ve 35/4. maddeleri uyarınca 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

2- FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 02.03.2025 tarihinde oynanan FENERBAHÇE A.Ş.-ONVO ANTALYASPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle FDT’nin 53/3. maddesi uyarınca çirkin ve kötü tezahüratta bulunan MARATON ALT TRİBÜN C-D ve SPOR TOTO TRİBÜN E blokta yer alan seyircilerin elektronik bilet kapsamındaki kartlarının bloke edilmesi suretiyle bir sonraki ev sahibi kulüp olduğu müsabakaya girişlerinin engellenmesine,

FENERBAHÇE A.Ş.’nin, 01.03.2025 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde yapılan paylaşımla ilgili olarak; önceki haftalarda sevkli kulübün cezaya konu olaylarda kulüplerin kendi maçlarıyla ilgisi olmamasına rağmen yarışmacı diğer kulübe yönelik vermiş olduğu açıklamaların ilgili kulüp yönünden alışkanlık haline getirilmiş olması, bu tip beyanların camialar arası ilişkileri gerginleştirmek ve böylelikle kitlelerin birbirine karşı husumet duymasına sebebiyet verebilecek nitelikte olması, benzer açıklamaların spor faaliyetinin temel motivasyonu olan barış ve kardeşlik odaklı rekabet ikliminden uzaklaşma sonucunu doğurduğu ayrıca, önceki haftalarda sevkli kulüp ve mensupları aleyhine verilen ıslah amaçlı cezaların beklenen sonucu doğurmadığı, gelinen bu noktada futbolun yükselen mücadelesi içerisinde verilen bu beyanların ifade hürriyeti çerçevesinde değerlendirilemeyeceği dikkate alınarak Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 2.000.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

Yukarıda anlatılan gerekçelerle FENERBAHÇE A.Ş. idarecisi FETHİ PEKİN’in, 01.03.2025 tarihinde Kulüp resmi internet sitesinde paylaşılan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamalar nedeniyle FDT’nin 38/1-b maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)

3- İKAS EYÜPSPOR Kulübü sporcusu CANER ERKİN’in, 03.03.2025 tarihinde oynanan GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.-İKAS EYÜPSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, müsabaka yardımcı hakemine yönelik hakareti nedeniyle FDT’nin 41/1-a ve 35/4. maddeleri uyarınca 3 RESMİ MÜSABAKADAN MEN ve 58.500.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına,

4- GÖZTEPE A.Ş.’nin, 03.03.2025 tarihinde oynanan GÖZTEPE A.Ş.-REEDER SAMSUNSPOR Trendyol Süper Lig Şamil Ekinci Sezonu müsabakasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddeleri uyarınca 168.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, karar verilmiştir.”