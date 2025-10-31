PFDK’dan Bursaspor’a 1 maç seyircisiz oynama cezası

Yiğithan HÜYÜK/BURSA, (DHA)- PROFESYONEL Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Bursaspor’a, Muş Spor Kulübü karşılaşmasında, taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle, bir maç kendi sahasında seyircisiz oynama cezası verdi.

PFDK, 25 Ekim’de oynanan 2’nci Lig Kırmızı Grup müsabakası Bursaspor-Muş Spor Kulübü karşılaşmasında taraftarların neden olduğu, çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle, yeşil-beyazlı kulübe, aynı sezon içinde ilk kez bu eylemin gerçekleşmiş olması nedeniyle, Futbol Disiplin Talimatı’nın (FDT) 53/2’nci maddesi uyarınca ihtar cezası verdi. Ayrıca aynı müsabakada taraftarlarının neden olduğu saha olayları nedeniyle Bursaspor, FDT’nin 52/2’nci maddesi gereği bir resmi maçı kendi sahasında seyircisiz oynama ile cezalandırıldı. Ceza, TFF tarafından alınan kararın ardından Bursaspor’un bir sonraki iç saha karşılaşmasında uygulanacak. (DHA)

