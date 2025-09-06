PFDK’dan Bursaspor’a ilk iç saha maçında ceza

Bursaspor, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’nun (PFDK) 4 Eylül 2025 tarihli ve 7 sayılı toplantısında aldığı karar doğrultusunda para cezasına çarptırıldı.

PFDK’nın kararında, 30 Ağustos 2025’te oynanan Bursaspor - KCT 1461 Trabzon FK karşılaşmasında merdiven boşluklarının boş bırakılmaması ve taraftarların neden olduğu saha olayları nedeniyle ceza verildiği belirtildi.

PDFK tarafından yapılan açıklamada, "Bursaspor Kulübü'nün, 30.08.2025 tarihinde oynanan Bursaspor - KCT 1461 Trabzon FK Nesine 2. Lig Kırmızı Grup müsabakasında, merdiven boşluklarının boş bırakılmamasından dolayı FDT’nin 49/3. maddesi uyarınca 38.000 TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir" denildi.

Aynı müsabakada KCT 1461 Trabzon FK da taraftarlarının neden olduğu saha olayları sebebiyle 55.000 TL para cezasına çarptırıldı. PFDK açıklamasında bu cezanın FDT’nin 52/2. ve 46/1. maddelerine dayandırıldığı ifade edildi.