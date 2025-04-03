PFDK’den Beşiktaş Başkanı Adalı’ya 45 gün ve Semih’e 2 maç ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Disiplin Kurulu (PFDK) Tahkim Kurulu kararlarını açıkladı.

PFDK’den yapılan açıklamada, “BEŞİKTAŞ A.Ş. Başkanı SERDAL ADALI’nın, 26.03.2025 tarihinde Kulüp resmi sosyal medya hesabından (YouTube) yayınlanan beyanlarında yer alan Futbolun ve Kurumların İtibarını Zedelemeye Yönelik Açıklamaları nedeniyle FDT’nin 38/1-a maddesi uyarınca sübut yönünden oybirliği, netice ceza yönünden oyçokluğu ile 45 GÜN HAK MAHRUMİYETİ ve 1.500.000.-TL PARA CEZASI ile cezalandırılmasına, (oyçokluğu)” karar verildiği açıklandı.

Ayrıca PFDK tarafından Galatasaray derbisinde ise “ BEŞİKTAŞ A.Ş. sporcusu SEMİH KILIÇSOY’un, rakip takım sporcusuna yönelik ciddi faulü nedeniyle FDT’nin 43. maddesi uyarınca 2 RESMİ MÜSABAKADAN MEN CEZASI ile cezalandırılmasına” karar verildi.