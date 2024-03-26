PFDK’den Uşakspor’a ceza

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Uşakspor’a Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı para cezası verdi.

TFF 2. Lig’de mücadele veren Uşakspor, Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunca (PFDK) para cezası verildi.

Türkiye Futbol Federasyonu, Profesyonel Futbol Disiplin Kurulun yapmış olduğu açıklamada “Uşakspor’un kadrosunda bulundurması zorunlu olan Atletik Performans Antrenörü bulundurmamasından dolayı Antrenörlerin Statüsü ve Çalışma Esasları Talimatının 7/1. maddesine aykırı eylemi nedeniyle aynı talimatın 7/5. maddesi uyarınca ve FDT’nin 13. maddesinin uygulanması suretiyle 50 bin TL para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir” ifadelerine yer verildi.