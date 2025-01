Philadelphia 76ers, 7 maç sonra kazandı

NBA’de Philadelphia 76ers, Wells Fargo Center’da karşılaştığı Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers’ı 132-129 yendi. Ligde 7 maç sonra kazanan Philadelphia’da milli basketbolcu 4 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı.

NBA’de normal sezon heyecanı 3 karşılaşma ile devam etti. Memphis Grizzlies evinde karşılaştığı New Orleans Pelicans’ı 139-126’lık skorla mağlup ederek, üst üste 5, toplamda 30. galibiyetini elde etti. Memphis’te Jaren Jackson Jr. 29 sayı, 7 asist ve Desmond Bane 20 sayı, 14 ribaund ile mücadele etti. Ligdeki 33. yenilgisini alan New Orleans’ta ise Dejounte Murray 26 sayı, C.J. McCollum ile Trey Murphy de 22’şer sayı ile katkı verdi.



Adem Bona’dan 4 sayı

Philadelphia 76ers, konuk ettiği Doğu Konferansı lideri Cleveland Cavaliers’ı 132-129’luk skorla yenerek, 7 maç sonra kazandı. Bu sezonki 16. galibiyetini elde eden Philadelphia’da Paul George 30 sayı, Tyrese Maxey 29 sayı ve milli basketbolcu Adem Bona da 10 dakika sürede 4 sayı, 2 ribaund ve 1 top çalma ile oynadı. Ligdeki 8. yenilgisini alan Cleveland’da Donovan Mitchell 37 sayı, 7 asist, Ty Jerome 33 sayı ve Darius Garland da 26 sayı sayı ile oynasa da galibiyete yetmedi.

NBA’de günün toplu sonuçları şöyle:



Philadelphia 76ers: 132 - Cleveland Cavaliers: 129

Charlotte Hornets: 97 - Portland Trail Blazers: 102

Memphis Grizzlies: 139 - New Orleans Pelicans: 126