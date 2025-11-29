Philadelphia 76ers, Adem Bona'nın katkısıyla kazandı

NBA Cup’ta Philadelphia 76ers, genç pivot Adem Bona’nın etkili performans sergilediği maçta deplasmanda Brooklyn Nets’i 115-103 mağlup etti.

Barclays Center’daki mücadelede 76ers forması giyen Adem Bona, 13 sayı ve 6 ribauntluk katkı verdi. Philadelphia’da Dominick Barlow 10 sayı ve 10 ribauntla double-double yaparken Tyrese Maxey 22, Jared McCain ise 20 sayı üretti. Brooklyn Nets cephesinde Egor Demin 23 sayı ve 9 ribauntla öne çıktı. Noah Clowney ve Tyrese Martin ise 16’şar sayı kaydetti.

Günün bir diğer karşılaşmasında Atlanta Hawks, State Farm Arena’da Cleveland Cavaliers’ı 130-123 yenmeyi başardı. Hawks’ta Jalen Johnson, 29 sayı, 12 ribaunt ve 12 asistle triple-double'a imza attı. Nickeil Alexander-Walker 30, Onyeka Okongwu ise 18 sayı ve 7 ribauntluk katkı sağladı.

Cavaliers’da Donovan Mitchell 42 sayıyla maçın en skorer ismi oldu. Evan Mobley 20 sayı ve 14 ribaunt, Darius Garland ise 15 sayı ve 10 asistle double-double yaptı.