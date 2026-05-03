Philadelphia 76ers play-off'ta tarih yazdı

NBA play-off’larında Philadelphia 76ers, deplasmanda Boston Celtics’i 109-100 mağlup ederek seriyi 4-3 kazandı ve Doğu Konferansı yarı finaline yükseldi.

TD Garden’da oynanan serinin yedinci maçında dengeli bir oyun ortaya koyan konuk ekipte Joel Embiid 34 sayı ve 12 ribauntla öne çıkarken, Tyrese Maxey 30 sayı ve 11 ribauntla galibiyete önemli katkı verdi.

3-1'DEN DÖNDÜLER

Seride 3-1 geriye düşmesine rağmen geri dönüşe imza atan 76ers’ta VJ Edgecombe 23, Paul George ise 13 sayıyla skora destek oldu. Milli oyuncu Adem Bona ise mücadelede süre almadı.

Bu sonucun ardından Philadelphia temsilcisi, Doğu Konferansı yarı finalinde New York Knicks ile eşleşti.

Ev sahibi ekipte Jayson Tatum’ın sakatlığı nedeniyle forma giyemediği karşılaşmada Jaylen Brown 33, Derrick White 26 ve Neemias Queta 17 sayıyla oynadı ancak bu performanslar mağlubiyeti önlemeye yetmedi.

Öte yandan Boston ekibi, NBA tarihinde play-off serilerinde 3-1 öne geçmesine rağmen elenen 14. takım olarak kayıtlara geçti.