Philadelphia 76ers uzatmada kazandı

NBA’de milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors’a uzatmada 116-115 mağlup oldu.

Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 76ers adına süre alan Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokluk performans sergiledi. Konuk ekipte Tyrese Maxey, 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyet için çabası yeterli olmadı.

Toronto Raptors’ta Scottie Barnes yıldızlaştı. Maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Barnes, uzatma periyodunun bitimine 0.8 saniye kala çizgiye gelerek attığı serbest atışla takımına galibiyeti getirdi.

THUNDER SERİYİ SÜRDÜRDÜ

NBA’de Oklahoma City Thunder, sahasında Miami Heat’i 124-112 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayıyla oynarken, NBA tarihinde üst üste 110. kez 20 sayı barajını aşmayı başardı.

Üst üste üçüncü yenilgisini alan Miami Heat’te ise Andrew Wiggins’in 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.