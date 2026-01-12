Philadelphia 76ers uzatmada kazandı
NBA’de uzatma dakikalarında büyük heyecana sahne olan gecede Philadelphia 76ers ve Miami Heat sahadan mağlubiyetle ayrıldı.
NBA’de milli basketbolcu Adem Bona’nın formasını giydiği Philadelphia 76ers, deplasmanda Toronto Raptors’a uzatmada 116-115 mağlup oldu.
Büyük çekişmeye sahne olan karşılaşmada 76ers adına süre alan Adem Bona, 9 sayı, 5 ribaunt ve 2 blokluk performans sergiledi. Konuk ekipte Tyrese Maxey, 38 sayıyla maçın en skorer ismi olurken galibiyet için çabası yeterli olmadı.
Toronto Raptors’ta Scottie Barnes yıldızlaştı. Maçı 31 sayı, 7 ribaunt ve 8 asistle tamamlayan Barnes, uzatma periyodunun bitimine 0.8 saniye kala çizgiye gelerek attığı serbest atışla takımına galibiyeti getirdi.
THUNDER SERİYİ SÜRDÜRDÜ
NBA’de Oklahoma City Thunder, sahasında Miami Heat’i 124-112 mağlup ederek üst üste 3. galibiyetini aldı. Thunder’da Shai Gilgeous-Alexander, 29 sayıyla oynarken, NBA tarihinde üst üste 110. kez 20 sayı barajını aşmayı başardı.
Üst üste üçüncü yenilgisini alan Miami Heat’te ise Andrew Wiggins’in 23 sayısı mağlubiyeti engelleyemedi.