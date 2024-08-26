Phoenix Antik Kenti'nde yüzey araştırmaları sürüyor

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Phoenix Antik Kenti'nde dört yıl önce başlayan kazılar ve yüzey araştırması Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğünün izni, Muğla Valiliği ve Marmaris Ticaret Odasının desteğiyle devam ediyor.

İlçe merkezine 49 kilometre mesafedeki Taşlıca Mahallesi'nde bulunan antik kentte Dr. Öğr. Üyesi Asil Yaman'ın başkanlığında sürdürülen çalışmaları Marmaris Ticaret Odası (MTO) heyeti yerinde ziyaret etti.

Apollon ve İlithiya kutsal alanını gezen heyete çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı. Kazı başkanı Yaman, Phoenix Arkeoloji Projesi ile antik kentin geçmişte kalan değerli yapılarının günümüze kazandırılması için büyük bir fırsat sunduğunu söyledi.

Çalışmaların Marmaris'in kültürel kimliğinin korunmasına ve tanıtılmasına katkı sağladığına değinen Yaman, "Bu çalışmalarımız aynı zamanda kültür turizminin canlanmasına da önemli bir zemin hazırlıyor. Marmaris Ticaret Odasına bugüne kadar çalışmalarımızın devam etmesi yönünde sağladıkları katkıları için teşekkürlerimi sunuyorum. Büyük bir alana yayılan saha çalışmaları sonucunda bölgenin genel hatlarını ortaya çıkarabilmek bizi çok memnun ediyor" dedi.

MTO Yönetim Kurulu Başkanı Mutlu Ayhan da çalışmaların sadece kültürel ve tarihi açıdan değil, bölgenin sosyal ve ekonomik gelişimi için de büyük bir önem taşıdığını dile getirdi.

Phoenix kazısının Marmaris'in kültür turizmindeki payını artırmaya yönelik çalışmaların en değerli parçalarından biri olduğuna vurgu yapan Ayhan, projeye emek veren tüm ekip çalışanlarına Marmaris'e sağladıkları katkıları için teşekkür etti.