Photoshop web 12 ay ücretsiz oluyor

Adobe, fotoğraf ve grafik düzenleme yazılımı Photoshop’un web sürümünü 12 ay boyunca ücretsiz olarak sunacak.

Kullanıcılar, herhangi bir kredi kartı bilgisi vermeden 12 ay boyunca Photoshop web sürümüne tamamen ücretsiz erişim sağlayabilecek.

Kampanya kapsamında, yapay zekâ destekli araçlar da dahil olmak üzere yazılımın birçok profesyonel düzenleme işlevi kullanılabilecek.

Kullanıcıların, Chromium tabanlı tarayıcılar üzerinden Adobe Photoshop uzantısını yüklemeleri ve ardından ücretsiz kullanım süresini başlatmaları yeterli olacak.

Bir yıllık ücretsiz erişim sayesinde kullanıcılar, web platformunu deneyimleyerek bulut tabanlı çalışma akışının avantajlarını görebilecek ve gelecekteki abonelik kararlarını bu deneyime göre verebilecek.