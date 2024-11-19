PİAR Araştırma anketi: AKP ve MHP'nin oyları düşüyor, en kalabalık seçmen grubu kararsızlar
PİAR Araştırma'nın son anketinin sonuçlarına göre en kalabalık seçmen grubunu kararsızlar oluşturdu. Kararsızlar dağıtılınca CHP ve AKP yüzde 30'u geçerken yüzde 7'lik barajı 4 parti geçti.
PİAR Araştırma, kasım ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.
PİAR Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından Cumhur İttifakı'nın oyları düştü.
AKP 2; MHP ise 1.5 puan oy kaybı yaşarken en yüksek oy alan parti CHP oldu.
En kalabalık seçmen grubunu ise kararsızlar oluşturdu.
10-15 Kasım tarihlerinde 26 ilde 3 bin 680 katılımcı ile yapılan ve hata payı +/- 1.98 olarak belirlenen araştırmaya katılanların yüzde 24.2'si kararsız olduğunu beyan ederken yüzde 23.3'ü CHP'ye, yüzde 22.8'i AKP'ye oy vereceğini söylüyor.
Karasızlar dağıtıldıktan sonra ise 4 parti barakı aşıyor. Kararsızlar dağıtılınca oluşan oy oranları şu şekilde:
4- Kararsızların uzun süredir tercih yapmamaları, siyasi alandaki boşluğu gösteriyor ve yeni partiler için fırsat oluşturuyor.— PİAR ARAŞTIRMA® (@PiarArastirma) November 18, 2024
5- AKP ve MHP'nin oy kaybı ile birlikte İyi Parti oylarında yükseliş görünüyor.
6- YRP ve Zafer Partisi oy oranlarını korumaya devam ediyor. pic.twitter.com/kHBCMnLcBo