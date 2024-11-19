PİAR Araştırma anketi: AKP ve MHP'nin oyları düşüyor, en kalabalık seçmen grubu kararsızlar

PİAR Araştırma, kasım ayı anketinin sonuçlarını kamuoyu ile paylaştı.

PİAR Araştırma'nın son anket sonuçlarına göre MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin PKK lideri Abdullah Öcalan'a yaptığı çağrının ardından Cumhur İttifakı'nın oyları düştü.

AKP 2; MHP ise 1.5 puan oy kaybı yaşarken en yüksek oy alan parti CHP oldu.

En kalabalık seçmen grubunu ise kararsızlar oluşturdu.

10-15 Kasım tarihlerinde 26 ilde 3 bin 680 katılımcı ile yapılan ve hata payı +/- 1.98 olarak belirlenen araştırmaya katılanların yüzde 24.2'si kararsız olduğunu beyan ederken yüzde 23.3'ü CHP'ye, yüzde 22.8'i AKP'ye oy vereceğini söylüyor.

Karasızlar dağıtıldıktan sonra ise 4 parti barakı aşıyor. Kararsızlar dağıtılınca oluşan oy oranları şu şekilde: