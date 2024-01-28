Piatek, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaptı
Kaynak: İHA
Konyaspor karşılaşmasında 3 gol sevinci yaşayan Başakşehir’in Polonyalı futbolcusu Krzysztof Piatek, Süper Lig’de ilk kez hat-trick yaptı.
Trendyol Süper Lig’in 23. haftasında RAMS Başakşehir, deplasmanda karşılaştığı Konyaspor’u 2-0 geriye düşmesine rağmen 3-2’lik skorla kazandı.
Turuncu-lacivertlilerde müsabakaya 11’de başlayan ve 3 gol kaydeden Polonyalı futbolcu Krzysztof Piatek, Süper Lig’de ilk hat-trick yaptı. Süper Lig’in ilk 9 haftasında gol sevinci yaşayamayan 28 yaşındaki futbolcu, sonra oynadığı 12 lig maçında 10 gol, 1 asistlik performans sergiledi.
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