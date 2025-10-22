Picasso'nun 80 yıldır gizli kalan portresi Paris'te sergilendi

Pablo Picasso’nun 80 yıl boyunca gizli kalan “Dora Maar” portresi, açık artırma öncesinde halkın beğenisine sunuldu.

Fransa’nın başkenti Paris’teki Hôtel Drouot’da sergilenen portrenin değerinin 8-10 milyon Euro arasında olduğu tahmin ediliyor.

Picasso’nun 1943 tarihli bu portresi, sanatçının II. Dünya Savaşı yıllarında Paris’te ürettiği nadir eserlerden biri olarak biliniyor.

1944’te bir koleksiyonere satıldıktan sonra özel bir koleksiyonda kalan tablo, uzun yıllar sonra ilk kez gün yüzüne çıktı.

DORA MAAR KİMDİR?

Asıl adı Henriette Théodora Markovitch olan Dora Maar (1907–1997), Fransız-Hırvat kökenli bir fotoğrafçı, ressam ve şairdi. 1930’larda Paris avangard çevresinin önde gelen isimlerinden biri olarak tanındı; sürrealist akımın güçlü kadın sanatçılarından biriydi. Politik duyarlılığı yüksek bir sanatçıydı; İspanya İç Savaşı döneminde anti-faşist hareketlerle yakın ilişkiler kurdu.

Maar, 1936’da Pablo Picasso ile tanıştı ve birkaç yıl süren fırtınalı bir ilişki yaşadı. Bu dönemde Picasso’nun “Ağlayan Kadın” serisinin başlıca ilham kaynağı oldu. Maar kendi fotoğraf çalışmalarıyla da öncü kabul ediliyor; özellikle sürrealist fotoğraf teknikleri, montaj ve deneysel ışık kullanımıyla dönemin erkek egemen sanat dünyasında kendine özgü bir yer edindi.