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Pide fiyatını pahalı buldu, fırıncılarla kavgaya tutuştu

Ajans Haberleri
  • 23.03.2025 11:17
  • Giriş: 23.03.2025 11:17
  • Güncelleme: 23.03.2025 11:17
Kaynak: İHA
Pide fiyatını pahalı buldu, fırıncılarla kavgaya tutuştu

Bursa’da bir müşteri pahalı bulduğu pide fiyatından dolayı, fırıncılarla kavga etti. Tarafları çevredekiler ayırırken o anlar kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Altıparmak Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre, pide almak için bir fırına giden kişi, aldığı pidenin fiyatını pahalı bulunca, fırıncılarla tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle tarafları çevredekiler güçlükle ayırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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