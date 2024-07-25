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Pikabın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 25.07.2024 15:04
  • Giriş: 25.07.2024 15:04
  • Güncelleme: 25.07.2024 15:04
Kaynak: İHA
Pikabın takla attığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay’ın Erzin ilçesinde pikabın takla atarak yan durduğu kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Kaza, Erzin ilçesi Kağnısı mevkiinde meydana geldi. Erzin’den Dörtyol istikametine giden G.K. idaresindeki Toyota marka 31 YH 699 plakalı pikap, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle takla atarak yan durdu.

Kazada araçta bulunan 4 kişi yaralandı.

Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

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