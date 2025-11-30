Pikachu, CHP’nin 39’uncu Olağan Kurultayı'nda

CHP 39. Olağan Kurultayı, üçüncü gün çalışmalarıyla devam ediyor.

Partinin kayıtlı 1385 delegesi, Parti Meclisi (PM) ve Yüksek Disiplin Kurulu (YDK) asıl ve yedek üyelerini seçecek.

Kurultay'da yapılan tüzük değişikliğine göre PM üye sayısı, 60'tan 80'e çıkarıldı. Buna göre delegeler, 80 kişilik PM listesini belirleyecek.

CHP 39. Olağan Kurultayı, renkli görüntülere de sahne oldu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan eylemlerde gündem olan Pikachu da CHP'nin 39. Olağan Kurultayı'na katıldı.

İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından Antalya'da düzenlenen eylemlere Pikachu kostümüyle katılan bir yurttaş gündem olmuştu.

Polisten kaçtığı görüntülerin sosyal medyada yayılmasıyla dikkat çeken Pikachu kıyafetli yurttaş, "Vatandaşlarımızın, genç arkadaşlarımızın biraz olsun yüzünde tebessüm ettirebildiysem ne mutlu bana" açıklamasını yapmıştı.