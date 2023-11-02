Pikap takla attı, sürücü ağır yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinden pikabın takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında sürücü ağır yaralandı.

Kaza Gürün ilçesi Yazyurdu mevkiinde meydana geldi. H.D. idaresindeki kamyonet sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı.

Kazada sürücü ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralı sürücü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Gürün Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.