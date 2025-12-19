Pilates stüdyolarında yeni uygulama: 'TCF logosu' uyarısı

Türkiye Cimnastik Federasyonunca (TCF), belgesiz pilates salonları işletilmesinin önüne geçmek için onaylanan salonların tabelalarına "TCF logosu" konulacak.

Son dönemde 7-8 kişinin bir araya gelip dernek kurduğunu ve "Bizim aldığımız pilates belgesi geçerli, Mesleki Yeterlilik Kurumundan yetkiliyiz" söylemlerinde bulunduğunu belirten Federasyon Başkanı Suat Çelen, "Halkımız şunu bilsin ki Türkiye'de Gençlik ve Spor Bakanlığının imzası, onayı olmayan hiçbir belge geçerli değildir. Denetimler hem federasyonumuz hem de taşrada Gençlik ve Spor İl Müdürlüklerimiz tarafından yürütülüyor." diye konuştu. Bazı kişilerin "Ben bir yerden belge alıyorum, dünyada geçerliliği var" dediğini de aktaran Çelen, şöyle devam etti:

"Şunu söyleyebiliriz ki hiçbir belgenin hiçbir yerde geçerliliği yok. Biz pilates eğitmenlerimize 'Hangi ülke bizim belgemizi tanıyorsa biz de eğitim içeriğine bakarak Türkiye Jimnastik Federasyonu olarak bu belgeyi tanırız' diyoruz. Dolayısıyla hiçbir belgenin dünyada geçerliliği yok. Dünya Cimnastik Federasyonuna belge sertifikalandırmasını dünya cimnastiği üzerinden yaparak tüm dünyada geçerli hale getirilmesi adına sunum yapmıştım. İnanıyorum ki çok hızlı şekilde refleks gösterecekler. Dünya Cimnastik Federasyonunun bu konuyu çok kısa sürede çözüme kavuşturacağına inanıyorum."

TCF olarak artık antrenör belgelerini lisanslı olarak yayınladıklarını, bundan sonra vizeli olanları internet sitesinden paylaşacaklarını dile getiren Çelen, şöyle konuştu:

"Stüdyolara gidildiği zaman 'hocam belgen var mı?' diye sorulmuyor. Ama biz bu konuyu yönetim kurulumuzla tartıştık. Şimdi salonları akredite etmeye başladık. Oraya stickerlar, TCF'nin hologramlarını yerleştireceğiz. Vatandaşlarımız o uygulamayı okuttuğu zaman ders aldığı hocanın bilgileri karşılarına çıkacak. Yeni bir çalışma. Yavaş yavaş hukuki süreçleri tamamlıyoruz. Aslında yarıya yakını bitti. Pilates salonlarının tabelalarında TCF logosu olacak. Logoyu görmediğiniz hiçbir salona gitmeyin. Çünkü iş artık stüdyoya döndü. Özellikle büyük şehirlerde rezidanslarda birçok katta pilates stüdyosu var. Evlerinde ders vermeye başladılar. Dolayısıyla bunların önüne geçme adına da bu girişimlerde bulunduk."