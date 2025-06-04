Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Pilot ile kule arasında ‘tavşan’ diyaloğu

Sabiha Gökçen Havalimanı’nda kalkış hazırlığı yapan uçağın pilotu pistte dolaşan tavşan gördü. Pilot'un ‘Pistin içinde tavşan dolaşıyor’ sözleriyle hava trafik kontrolörlerini uyarması telsiz konuşmalarına yansıdı.

Güncel
  • 04.06.2025 16:14
  • Giriş: 04.06.2025 16:14
  • Güncelleme: 04.06.2025 16:19
Kaynak: DHA
Pilot ile kule arasında ‘tavşan’ diyaloğu
Fotoğraf: DHA

Sabah saatlerinde Sabiha Gökçen Havalimanı’nda meydana gelen olayda, kalkış için hazırlık yapan bir uçağın pilotu pist üzerinde dolaşan bir tavşan tespit etti.

Bunun üzerine uçağın pilotu hava trafik kontrol kontrolörü ile irtibata geçerek durumu bildirdi.

Tavşan pisti terk ederken, uçuş emniyetini olumsuz etkileyecek bir durum yaşandı.

O anlar telsiz konuşmalarında kayıt altına alındı.

Pilot ile kule arasındaki konuşma şu şekilde:

Pilot: Şuan pistin içinde bir tavşan dolaşıyor

Kule: Pistin içinde değil mi şuan bulunduğunuz noktada

Pilot: Doğrudur

Kule: Anlaşıldı

Pilot:06 sol pist sonundan dışarı çıktı şuan.

Sabiha Gökçen Havalimanı pistine daha önce de tilki girmişti.

Sabiha Gökçen Havalimanında tilki alarmı
BirGün'e Abone Ol