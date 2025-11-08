Pilot Ne Kadar Maaş Alır? (2025 Güncel Pilot Maaşları)
Pilot maaşı vatandaşlar tarafından merak ediliyor. 2025 yılı ortalama pilot maaşları listesi haberimizde.
Havacılık sektörüne ilgi duyanlar için en çok merak edilen konulardan biri, 2025 pilot maaşları ne kadar sorusudur. Pilotluk mesleği, yüksek sorumluluk, yoğun eğitim ve disiplin gerektirirken aynı zamanda cazip gelir imkanları da sunmaktadır. Ancak pilot maaşı; çalışılan havayolu şirketi, uçuş saatleri, kıdem, uçak tipi ve görev kapsamına göre değişiklik gösterebilir.
Eleman.net sitesindeki verilere göre, 2025 yılında bir pilot en düşük 118.900 TL maaş alırken, en yüksek maaş 198.700 TL seviyesine kadar çıkmaktadır. Türkiye genelinde pilot ortalama maaşı ise 146.800 TL olarak hesaplanmaktadır.
2025 PİLOT MAAŞI NE KADAR?
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|118.900 TL
|146.800 TL
|198.700 TL
Bu maaş aralıkları, pilotun tecrübesi ve görev yaptığı filoya göre değişmektedir.
YILLARA GÖRE PİLOT MAAŞLARI
|Yıl
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|2025
|118.900 TL
|146.800 TL
|198.700 TL
|2024
|111.500 TL
|137.900 TL
|191.700 TL
|2023-2
|87.700 TL
|112.700 TL
|162.800 TL
|2023
|75.000 TL
|96.800 TL
|145.000 TL
|2022-2
|43.600 TL
|59.488 TL
|91.600 TL
|2022
|33.700 TL
|45.672 TL
|70.100 TL
|2021
|22.900 TL
|30.360 TL
|46.100 TL
|2020
|18.800 TL
|24.772 TL
|37.500 TL
BENZER MESLEKLERE GÖRE MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI
|Meslek
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|Pilot
|118.900 TL
|146.800 TL
|198.700 TL
|Helikopter Pilotu
|98.100 TL
|120.100 TL
|168.100 TL
DENEYİME GÖRE PİLOT MAAŞLARI
Tecrübe pilot maaşlarında belirleyici bir faktördür. Deneyim arttıkça uçulan uçak tipi, kaptanlık pozisyonuna yükselme ve ek gelirler de artmaktadır.
|Deneyim Süresi
|En Düşük Maaş
|Ortalama Maaş
|En Yüksek Maaş
|0 - 1 Yıl
|86.000 TL
|107.200 TL
|144.400 TL
|2 - 4 Yıl
|109.500 TL
|135.300 TL
|182.800 TL
|5 - 9 Yıl
|125.200 TL
|153.800 TL
|188.000 TL
|10 Yıl +
|129.800 TL
|161.100 TL
|198.700 TL
ŞEHİRLERE GÖRE PİLOT MAAŞLARI (2025)
|Şehir
|Ortalama Maaş
|İstanbul
|152.700 TL
|Ankara
|152.300 TL
|İzmir
|152.000 TL
Görüldüğü üzere havacılık alanındaki ücretler büyük şehirlerde birbirine oldukça yakındır.
Pilot maaşları neden bu kadar yüksek?
Pilotluk yüksek eğitim maliyeti, kritik görev bilinci ve ağır sorumluluk gerektirdiği için maaş skalası yüksektir.
Yeni mezun pilot ne kadar maaş alır?
0-1 yıl deneyime sahip pilotlar ortalama 107.200 TL maaş alır.
Kaptan pilot maaşı ne kadar?
Kıdemli kaptan pilotlar 198.700 TL seviyesine kadar maaş alabilmektedir.
Pilot olmak zor mu?
Evet. Uzun süreli eğitim, sağlık kontrolleri, simülatör eğitimleri ve lisans aşamaları bulunmaktadır.
Pilotluk, yüksek disiplin ve eğitim gerektiren ancak aynı ölçüde tatmin edici ve prestijli bir meslektir. 2025 yılı verileri, deneyim kazandıkça hem sorumluluğun hem kazançların arttığını göstermektedir. Havacılık dünyasında kariyer hedefliyorsanız, doğru planlama ve istikrarlı bir eğitim süreci ile bu hedef ulaşılabilir bir noktadadır.