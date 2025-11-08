Pilot Ne Kadar Maaş Alır? (2025 Güncel Pilot Maaşları)

Havacılık sektörüne ilgi duyanlar için en çok merak edilen konulardan biri, 2025 pilot maaşları ne kadar sorusudur. Pilotluk mesleği, yüksek sorumluluk, yoğun eğitim ve disiplin gerektirirken aynı zamanda cazip gelir imkanları da sunmaktadır. Ancak pilot maaşı; çalışılan havayolu şirketi, uçuş saatleri, kıdem, uçak tipi ve görev kapsamına göre değişiklik gösterebilir.

Eleman.net sitesindeki verilere göre, 2025 yılında bir pilot en düşük 118.900 TL maaş alırken, en yüksek maaş 198.700 TL seviyesine kadar çıkmaktadır. Türkiye genelinde pilot ortalama maaşı ise 146.800 TL olarak hesaplanmaktadır.

2025 PİLOT MAAŞI NE KADAR?

En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş 118.900 TL 146.800 TL 198.700 TL

Bu maaş aralıkları, pilotun tecrübesi ve görev yaptığı filoya göre değişmektedir.

YILLARA GÖRE PİLOT MAAŞLARI

Yıl En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş 2025 118.900 TL 146.800 TL 198.700 TL 2024 111.500 TL 137.900 TL 191.700 TL 2023-2 87.700 TL 112.700 TL 162.800 TL 2023 75.000 TL 96.800 TL 145.000 TL 2022-2 43.600 TL 59.488 TL 91.600 TL 2022 33.700 TL 45.672 TL 70.100 TL 2021 22.900 TL 30.360 TL 46.100 TL 2020 18.800 TL 24.772 TL 37.500 TL

BENZER MESLEKLERE GÖRE MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI

Meslek En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş Pilot 118.900 TL 146.800 TL 198.700 TL Helikopter Pilotu 98.100 TL 120.100 TL 168.100 TL

DENEYİME GÖRE PİLOT MAAŞLARI

Tecrübe pilot maaşlarında belirleyici bir faktördür. Deneyim arttıkça uçulan uçak tipi, kaptanlık pozisyonuna yükselme ve ek gelirler de artmaktadır.

Deneyim Süresi En Düşük Maaş Ortalama Maaş En Yüksek Maaş 0 - 1 Yıl 86.000 TL 107.200 TL 144.400 TL 2 - 4 Yıl 109.500 TL 135.300 TL 182.800 TL 5 - 9 Yıl 125.200 TL 153.800 TL 188.000 TL 10 Yıl + 129.800 TL 161.100 TL 198.700 TL

ŞEHİRLERE GÖRE PİLOT MAAŞLARI (2025)

Şehir Ortalama Maaş İstanbul 152.700 TL Ankara 152.300 TL İzmir 152.000 TL

Görüldüğü üzere havacılık alanındaki ücretler büyük şehirlerde birbirine oldukça yakındır.

Pilot maaşları neden bu kadar yüksek?

Pilotluk yüksek eğitim maliyeti, kritik görev bilinci ve ağır sorumluluk gerektirdiği için maaş skalası yüksektir.

Yeni mezun pilot ne kadar maaş alır?

0-1 yıl deneyime sahip pilotlar ortalama 107.200 TL maaş alır.

Kaptan pilot maaşı ne kadar?

Kıdemli kaptan pilotlar 198.700 TL seviyesine kadar maaş alabilmektedir.

Pilot olmak zor mu?

Evet. Uzun süreli eğitim, sağlık kontrolleri, simülatör eğitimleri ve lisans aşamaları bulunmaktadır.

Pilotluk, yüksek disiplin ve eğitim gerektiren ancak aynı ölçüde tatmin edici ve prestijli bir meslektir. 2025 yılı verileri, deneyim kazandıkça hem sorumluluğun hem kazançların arttığını göstermektedir. Havacılık dünyasında kariyer hedefliyorsanız, doğru planlama ve istikrarlı bir eğitim süreci ile bu hedef ulaşılabilir bir noktadadır.