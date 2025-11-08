Giriş / Abone Ol
BirBilgi
  • 08.11.2025 16:48
  • Giriş: 08.11.2025 16:48
  • Güncelleme: 08.11.2025 16:48
Kaynak: Haber Merkezi
Pilot Ne Kadar Maaş Alır? (2025 Güncel Pilot Maaşları)

Havacılık sektörüne ilgi duyanlar için en çok merak edilen konulardan biri, 2025 pilot maaşları ne kadar sorusudur. Pilotluk mesleği, yüksek sorumluluk, yoğun eğitim ve disiplin gerektirirken aynı zamanda cazip gelir imkanları da sunmaktadır. Ancak pilot maaşı; çalışılan havayolu şirketi, uçuş saatleri, kıdem, uçak tipi ve görev kapsamına göre değişiklik gösterebilir.

Eleman.net sitesindeki verilere göre, 2025 yılında bir pilot en düşük 118.900 TL maaş alırken, en yüksek maaş 198.700 TL seviyesine kadar çıkmaktadır. Türkiye genelinde pilot ortalama maaşı ise 146.800 TL olarak hesaplanmaktadır.

2025 PİLOT MAAŞI NE KADAR?

En Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
118.900 TL146.800 TL198.700 TL

Bu maaş aralıkları, pilotun tecrübesi ve görev yaptığı filoya göre değişmektedir.

YILLARA GÖRE PİLOT MAAŞLARI

YılEn Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
2025118.900 TL146.800 TL198.700 TL
2024111.500 TL137.900 TL191.700 TL
2023-287.700 TL112.700 TL162.800 TL
202375.000 TL96.800 TL145.000 TL
2022-243.600 TL59.488 TL91.600 TL
202233.700 TL45.672 TL70.100 TL
202122.900 TL30.360 TL46.100 TL
202018.800 TL24.772 TL37.500 TL

BENZER MESLEKLERE GÖRE MAAŞ KARŞILAŞTIRMASI

MeslekEn Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
Pilot118.900 TL146.800 TL198.700 TL
Helikopter Pilotu98.100 TL120.100 TL168.100 TL

DENEYİME GÖRE PİLOT MAAŞLARI

Tecrübe pilot maaşlarında belirleyici bir faktördür. Deneyim arttıkça uçulan uçak tipi, kaptanlık pozisyonuna yükselme ve ek gelirler de artmaktadır.

Deneyim SüresiEn Düşük MaaşOrtalama MaaşEn Yüksek Maaş
0 - 1 Yıl86.000 TL107.200 TL144.400 TL
2 - 4 Yıl109.500 TL135.300 TL182.800 TL
5 - 9 Yıl125.200 TL153.800 TL188.000 TL
10 Yıl +129.800 TL161.100 TL198.700 TL

ŞEHİRLERE GÖRE PİLOT MAAŞLARI (2025)

ŞehirOrtalama Maaş
İstanbul152.700 TL
Ankara152.300 TL
İzmir152.000 TL

Görüldüğü üzere havacılık alanındaki ücretler büyük şehirlerde birbirine oldukça yakındır.

Pilot maaşları neden bu kadar yüksek?

Pilotluk yüksek eğitim maliyeti, kritik görev bilinci ve ağır sorumluluk gerektirdiği için maaş skalası yüksektir.

Yeni mezun pilot ne kadar maaş alır?

0-1 yıl deneyime sahip pilotlar ortalama 107.200 TL maaş alır.

Kaptan pilot maaşı ne kadar?

Kıdemli kaptan pilotlar 198.700 TL seviyesine kadar maaş alabilmektedir.

Pilot olmak zor mu?

Evet. Uzun süreli eğitim, sağlık kontrolleri, simülatör eğitimleri ve lisans aşamaları bulunmaktadır.

Pilotluk, yüksek disiplin ve eğitim gerektiren ancak aynı ölçüde tatmin edici ve prestijli bir meslektir. 2025 yılı verileri, deneyim kazandıkça hem sorumluluğun hem kazançların arttığını göstermektedir. Havacılık dünyasında kariyer hedefliyorsanız, doğru planlama ve istikrarlı bir eğitim süreci ile bu hedef ulaşılabilir bir noktadadır.

