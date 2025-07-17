“Piltan” bir dilin sesi bir halkın hafızası

İrem İLYAS

Sanatçı Şenol Akdağ’ın, Kırmançkî (Zazakî) dilinde hazırladığı “Piltan” albümünün ilk dört eseri dijital platformlarda yayımlandı. “Piltan”, “Zeryam”, “Derdi Derdi” ve “Havada Kar Sesi Var” eserlerinin yer aldığı albüm, yalnızca müzikal bir üretim olmanın ötesinde, yok olma tehlikesi altındaki bir dili ve kültürü yaşatma çabasının ürünü olarak öne çıkıyor.

Sanatçı, albüm çalışmasında Dersim bölgesinin kadim ozanlarının izini sürüyor. Sey Qaji, Sah Heyder, Bava Gülüm ve Baba Dıl gibi halk hafızasında yer etmiş isimlerin kılamları yeniden yorumlandı. Albümde yer alan ezgiler, dağın rengi, toprağın sesi ve halkın iç sesiyle harmanlandı. Akdağ, bu çalışmayı hem diline hem de toprağına borçlu olduğunu ifade ediyor. Akdağ, “Piltan, ülkenin bir çiçeği, hafızanın sesidir” diyor.