Pınar Altuğ’dan “ev satışı” açıklaması

Oyuncu Pınar Altuğ, İstanbul’da Beşiktaş’a bağlı Bebek semtinde bulunan deniz manzaralı dairesini elden çıkardığı iddialarıyla ilgili açıklamada bulundu.

Altuğ, sosyal medya hesabında konuyla ilgili paylaşım yaparak, söylentilerin doğru olmadığını belirtti.

Söz konusu dairesini daha önce de satışa çıkardığı ancak alıcı bulamadığı için kiraya verdiği öne sürülen Altuğ’un, evi 2,5 milyon dolara (yaklaşık 108 milyon TL) sattığı iddia edilmişti.

“108 milyon liraya evini sattı” şeklindeki haberleri “Uydurulan haberlerde bugün” diyerek yalanlayan Altuğ, “Hayır satmadık. Birileri ilgilendi ama satış olmadı” dedi.