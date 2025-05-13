Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar çıktı.

Pınar Aydınlar'ın "imza atmak" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.

"İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIM"

Aydınlar’ın “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Gözaltına alındığı anları anlatan Aydınlar, "Büyük bir baskına uğradım. Bir kere dahi ifadeye çağırdıklarında gitmemezlik yapmadım. 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Toplumda tanınan bir insanım. Evim basılarak gözaltına alındım, resmen itibar suikastına uğradım" diye konuştu.

ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANACAK

Aydınlar savunmasını tamaladıktan sonra Savcı, Aydınlar’ın yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Pınar Aydınlar’ın her ayın birinci günü imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.

Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.

ÇOK SAYIDA İSİM AYNI SORUŞTURMADAN TUTUKLU Aynı soruşturmada tutuklu bulunanlar arasında EMEP İstanbul İl Başkanı Sema Barbaros, DEM Parti MYK üyesi Mehmet Saltoğlu, DEM Parti Iğdır İl Başkanı Alya Akkuş, SYKP PM üyeleri Halit Elçi ve Ahmet Saymadi, Yeşil Sol Parti MYK üyesi Naci Sönmez, Av. Yıldız İmrek, gazeteciler Yıldız Tar, Elif Akgül, Ender İmrek ve Ercüment Akdeniz ile müzisyen Pınar Aydınlar, ressam Taner Güven, hukukçu Nurcan Kaya ve senarist Ayşe Bengi de bulunuyor.