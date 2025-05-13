Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı
HDK soruşturmasında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar hakkında tahliye kararı verildi. Aydınlar hakkında adli kontrol tedbiri uygulanacak.
Halkların Demokratik Kongresi (HDK) soruşturması kapsamında tutuklanan sanatçı Pınar Aydınlar'ın "örgüt üyeliği" ve "örgüt propagandası yapmak" suçlamalarıyla yargılandığı davada ara karar çıktı.
Pınar Aydınlar'ın "imza atmak" adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verildi.
"İTİBAR SUİKASTINA UĞRADIM"
Aydınlar’ın “örgüt üyeliği” ve “örgüt propagandası yapmak” iddiasıyla yargılandığı davanın ilk duruşması İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü.
Gözaltına alındığı anları anlatan Aydınlar, "Büyük bir baskına uğradım. Bir kere dahi ifadeye çağırdıklarında gitmemezlik yapmadım. 25 yıllık bir halk müziği sanatçısıyım. Toplumda tanınan bir insanım. Evim basılarak gözaltına alındım, resmen itibar suikastına uğradım" diye konuştu.
ADLİ KONTROL TEDBİRLERİ UYGULANACAK
Aydınlar savunmasını tamaladıktan sonra Savcı, Aydınlar’ın yurt dışı çıkış yasağı ile tahliyesine karar verilmesini talep etti. Mahkeme, Pınar Aydınlar’ın her ayın birinci günü imza atma şeklindeki adli kontrol tedbiriyle tahliyesine karar verdi.
Esas hakkındaki mütalaanın hazırlanması için dosyanın iddia makamına gönderilmesine de karar veren mahkeme, duruşmayı 11 Eylül’e erteledi.