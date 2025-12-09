Pınar Aydınlar’a 6 yıl 3 ay hapis cezası

Halkların Demokratik Kongresi (HDK) davasında yargılanan sanatçı Pınar Aydınlar, 6 yıl 3 ay hapis cezasına mahkum edildi.

Mayıs ayında tahliye edilen Aydınlar, bugün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki duruşmaya avukatı Fırat Alan Ayıldız ile birlikte katıldı.

Bianet'in aktardığına göre savcı, Aydınlar’ın “silahlı terör örgütüne üye olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlamalarıyla cezalandırılmasını istediği mütalaasını tekrar etti.

Mütalaaya karşı söz alan Aydınlar, gözaltına alınış şeklini hatırlatarak “Çocuklarımla kaldığım evde silahlı kolluk görevlileri tarafından yere yatırıldım, başıma silah dayandı. Kızım kameraların önünde soyunmaya zorlandı” ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaları reddeden Aydınlar, beraatını istedi.

Aranın ardından kararını açıklayan mahkeme, Pınar Aydınlar’a örgüt üyeliğinden 6 yıl 3 ay hapis cezası verdi.

Duruşmanın ardından konuşan Pınar Aydınlar, cezaya itiraz edeceklerini söyledi.