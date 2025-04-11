Pınar Bulunmaz davasında sanık yine serbest

Sarya TOPRAK

Şanlıurfa’nın Siverek ilçesinde 2 Şubat 2024’te şüpheli şekilde silahla ölmüş olarak bulunan 28 yaşındaki Pınar Bulunmaz davasının ikinci duruşması bugün Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

BİR GARİP SAVUNMA

Duruşmada savunma yapan sanık avukatı, "Pınar sağlık çalışanıydı’ diyorlar. En çok intihar eden meslek grubu doktorlardır sağlık çalışanlarıdır. Rıdvan öldürmek istese Siverek'te kuytu köşe yapardı" diyerek Pınar'ın intihar ettiğini iddia etti. Pınar Bulunmaz'ın annesi duruşma salonunda fenalaştı ve bir süre çıkarılmak zorunda kaldı” dedi. Bulunmaz'ın Avukatı Türkan Kara ise "İhtimallerle belirsizliklerle yol almamız mümkün değil. Tutuklama bir tedbirdir. Bu katalog suçtur ve sanığın ivedikle tutuklanması gerekmektedir. Hem ailenin hem toplum güvenliği açısından sanık derhal tutuklanmalıdır ve mahkeme taşınmalıdır" diyerek Rıdvan Bulunmaz'ın tutuklanmasını talep etti. Savunmaların ardından mahkeme heyeti sanık hakkında kararını vererek, Rıdvan Bulunmaz’ı yine serbest bıraktı. Dava da 4 Temmuz'a ertelendi.

Duruşmanın ardından BirGün’e konuşan Pınar Bulunmaz’ın ailesi adalet beklediklerini söyledi. Aile "Bir hukuk garabeti yaşanıyor" diyerek tepki gösterdi.