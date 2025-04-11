Pınar Bulunmaz davasının ikinci duruşması başladı

2 Şubat 2024’te Urfa’nın Siverek ilçesinde hayatını kaybeden 28 yaşındaki Pınar Bulunmaz davasının ikinci duruşması Siverek Ağır Ceza Mahkemesi'nde başladı.

Olay yeri inceleme polislerinin beyanları dinleniyor. Pınar Bulunmaz'ın ailesi bugün adalet bekliyor. "Eşi kasten öldürme" suçlamasıyla hakkında ağırlaştırılmış müebbet istenen Rıdvan Bulunmaz tüm delillere rağmen 11 aydır serbest.

RAPORLAR GÖZ ARDI EDİLDİ

Olay günü Pınar Bulunmaz’ın evden koşarak çıktığı ve Rıdvan Bulunmaz’ın onu aracıyla takip ederek araca bindirdiği belirtiliyor. Rıdvan Bulunmaz, ifadesinde Pınar’ın kendisini vurduğunu ve olayın bir intihar olduğunu iddia etti. Ancak, Diyarbakır Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü’nün 11 Mart 2024 tarihli raporuna göre, Rıdvan Bulunmaz’ın sol elinde atış artığı tespit edildi; bu durum, onun silahı ateşlediği yönünde şüpheleri artırdı.

Ayrıca, Pınar’ın yaralandıktan sonra hastaneye götürülmeyip Rıdvan’ın ailesinin evine gidildiği, burada kıyafetlerini değiştirdiği ve ellerini yıkadığı, bu süreçte Pınar’ın araçta bırakıldığı öne sürülüyor. Pınar, hastaneye zamanında ulaştırılmadığı için yaşamını yitirdi.

NE OLMUŞTU?

Soruşturma kapsamında Rıdvan Bulunmaz tutuklandı, ancak yaklaşık üç ay sonra, bir tanığın “Pınar’ın sağ eliyle kendisine silah doğrulttuğunu gördüm” ifadesi üzerine 11 Haziran 2024’te ev hapsi şartıyla tahliye edildi.