Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümü: Dava 12 Şubat'ta başlıyor

Urfa'nın Siverek ilçesinde 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartıştıktan sonra Rıdvan Bulunmaz'a ait silahla vurularak ölen Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümüne ilişkin açılan davanın ilk duruşması 12 Şubat Çarşamba günü Siverek 2'nci Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

Olaydan sonra gözaltına alınarak tutuklanan ve üç ay sonra olayı gördüğünü iddia eden bir tanığın ifadesiyle serbest bırakılan Rıdvan Bulunmaz, 'eşi kasten öldürme' suçundan yargılanacak.

İddianamede, 'şüphelinin eyleminin kadına, eşe karşı kasten öldürme suçu oluşturduğu, şüphelinin beyanlarının suç ve cezadan kurtulmaya yönelik olduğunu' değerlendiren savcılık, Rıdvan Bulunmaz için 'üzerine atılı bulunan suç yönünden kamu davası açılmasını gerektirir nitelikte delil elde edildiği anlaşılmakla' dedi.

Artı Gerçek'e konuşan Pınar Bulunmaz'ın ağabeyi Erdal Sevim, "Biz, bu yargılama aşamasında yargının hiç kimsenin etkisi altında kalmadan, hiç kimsenin yönlendirilmesi ve baskısıyla adalete yön verilmeden adil bir yargılama istiyoruz. Halen şüpheli olan durumların açıklığa kavuşturulmasını istiyoruz. Hazırlanan iddianame doğrultusunda, suça bir şekilde tanık ayarlayarak adaleti yanıltma gibi eylemlerde bulunanlar da artık suç ortağı. Bu işin içinde olan herkesin adil bir şekilde yargılanıp hak ettiği cezaları almalarını diliyoruz. Bizim bu süreçte en büyük talebimiz bu. Gerçekten etki ve herhangi bir yönlendirmenin baskısı altında kalmadan yargılamanın adalet terazisine göre yapılmasını istiyoruz" dedi.

'HİÇBİR ŞEY KARANLIKTA KALMASIN'

Soruşturma aşamasında bazı şüpheli durumların göz ardı edildiğini belirten Sevim, "Biz en başından beri etkin bir soruşturma istedik ama bu konuda sıkıntılar yaşadık. Soruşturma aşamasında ilk süreçlerden itibaren ciddi problemlerle karşılaştık. İddianame hazırlanırken bazı şeylerin görmezden gelindiğini düşünmek istemesek bile göz ardı edildiğini ya da dikkat edilmediğini görüyoruz. Halen şüpheli olan bazı durumların iddianamede yer almadığını görüyoruz maalesef. Şimdi adil bir yargılama istiyoruz. Şüphelerin göz ardı edilmemesini istiyoruz. Şüpheli ya da çelişkili olan hiçbir şeyin karanlıkta kalmasını istemiyoruz" diye konuştu.

***

NE OLMUŞTU?

Urfa'nın Siverek ilçesine bağlı Hamidiye Mahallesi'nde 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile araç içinde tartıştıktan sonra Bulunmaz'a ait silahla yaralanan Pınar Bulunmaz (28), kaldırıldığı hastanede öldü. Kolundan yaralanan ve 23 Şubat'ta gözaltına alınan Rıdvan Bulunmaz, "Eşim kendisini vurdu. Ben kendisine engel olmaya çalıştım" diyerek kendini savundu. 'Eşi kasten öldürme' suçundan tutuklanan Rıdvan Bulunmaz, üç ay sonra ortaya çıkan ve olayı gördüğünü iddia eden bir tanığın beyanıyla serbest bırakıldı.

'ŞÜPHELİNİN BEYANLARIYLA BULGULAR ÇELİŞKİLİ'

Pınar Bulunmaz'ın ölümüne ilişkin iddianame, olaydan yaklaşık 11 ay sonra tamamlanabildi. Rıdvan Bulunmaz'ın, olayla ilgili anlattıklarının kriminal inceleme sonucu elde edilen bulgularla çeliştiğine dikkat çekilen iddianamede, "Şüphelinin, eşinin sağ elini kullandığı ve olay esnasında silahı iki eliyle birlikte tuttuğunu beyan etmesi karşısında maktulün sadece sol elinde swap artıklarına rastlanılmış olması, araç içerisinde ele geçirilen mermi çekirdeğinde DNA karşılaştırmasına uygun emare bulunmaması karşısında şüpheli beyanların çelişkili olduğu anlaşılmaktadır" denildi.

İddianamede Muharrem İ.'nin olaydan yaklaşık üç ay sonra önce 'bilgi sahibi' ardından 'tanık' sıfatıyla ifade verdiği hatırlatılarak, Muharrem İ.'nin ifade vermeden önce şüpheli Rıdvan Bulunmaz'ın yakınlarıyla telefon görüşmesi yaptığına dair HTS kayıtlarının ortaya çıktığını vurgulandı. Bu nedenle tanığın ifadelerine itibar edilmediği ifade edildi.