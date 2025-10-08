Pınar Bulunmaz'ın şüpheli ölümü: Evli olduğu erkek tutuklandı

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi, evli olduğu erkek ile yaşadığı tartışma sırasında hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz’ın şüpheli ölümüne ilişkin davanın duruşmasında tutuksuz yargılanan evli olduğu Rıdvan Bulunmaz’ın tutuklanmasına karar verdi.

Pınar Bulunmaz'ın, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartışma sırasında ateşli silahla yaralanması sonucu şüpheli şekilde hayatını kaybetmesiyle ilgili davaya devam edildi.

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuksuz yargılanan Rıdvan Bulunmaz, Pınar Bulunmaz’ın ağabeyi Erdal Sevim ile taraf avukatları katıldı.

Duruşmada, Pınar Bulunmaz’ın iş arkadaşları tanık olarak dinlendi. Tanıklar, intihar ettiği öne sürülen Pınar Bulunmaz’ın neşeli, hayat dolu bir insan olduğunu, kimseye ve kendisine zarar vermeyeceğini söyledi.

Ardından söz verilen Rıdvan Bulunmaz, "Ben eşimi öldürmedim. Onu seviyordum. Suçlamayı kabul etmiyorum" dedi.

Mahkeme heyeti, kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut deliller olması, sanığın delilleri karartma ve kaçma şüphesinin bulunması ve adli kontrol tedbirlerinin de yetersiz kalacağı gerekçesiyle Bulunmaz'ın tutuklanmasına hükmetti.

RIDVAN BULUNMAZ TANIK İFADESİYLE SERBEST BIRAKILMIŞTI

Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, "eşi kasten öldürmek" suçundan hakkında soruşturma başlatılan Rıdvan Bulunmaz tutuklandı.

Araç içinde kavga sırasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu kendisin ve Pınar'ın yaralandığını iddia eden Rıdvan Bulunmaz, üç ay sonra sol el svabında atış artığı tespit edilmesine rağmen tanık ifadesiyle serbest bırakılmıştı.

"ÖLÜM İNTİHAR İLE AÇIKLANAMAZ" DEĞERLENDİRMESİ

Dosyaya, geçtiğimiz aylarda Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Adli Tıp Anabilim Dalı Başkanlığı tarafından hazırlanan mütalaa raporu girdi. Raporda, Bulunmaz’ın intihar etmediği kaydedilerek, “Olayın seyri, mağdurun ruhsal durumu ve davranış örüntüsü değerlendirildiğinde; gerek klasik anlamda gerekse psikolojik etkiyle yönlendirilmiş intihar senaryolarının bu vakada geçerli olmadığı, ölümün, intihar ile açıklanamaz nitelikte olduğu” değerlendirmesi yapıldı.

Siverek 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde süren yargılamalarda, sanık hakkındaki tutuklama talepleri reddedildi. Siverek Cumhuriyet Başsavcılığı’nın tutuklama talebinin reddedilmesine yaptığı itiraz da kabul edilmemişti.