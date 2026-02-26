Pınar Bulunmaz’ın şüpheli ölümü: Mütalaa açıklandı

Şanlıurfa’da evli olduğu erkekle aynı araçtayken şüpheli şekilde hayatını kaybeden Pınar Bulunmaz'ın ölümüne ilişkin davada sanık Rıdvan Bulunmaz hakkında ağırlaştırılmış müebbet talep edildi.

Siverek ilçesinde yaşayan Pınar Bulunmaz, 22 Şubat 2024'te evli olduğu Rıdvan Bulunmaz ile aracının içinde tartıştıktan sonra ateşli silah yaralanması sonucunda şüpheli şekilde hayatını kaybetti.

Cumhuriyet savcısı, Pınar Bulunmaz’ın hayatını kaybettiği olaya ilişkin davada esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcılık, sanık Rıdvan Bulunmaz’ın evli olduğu kadını ruhsatlı silahıyla vurarak öldürdüğünü belirterek "eşe karşı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ile cezalandırılmasını talep etti.

Savcılık değerlendirmesinde, sanık Rıdvan Bulunmaz’ın araç içerisinde kendisine ait taşıma ruhsatlı silahla Pınar Bulunmaz’a ateş ettiği, maktulün göğüs bölgesinden vurulduğu kaydedildi. Maktulün ateşli silah yaralanmasına bağlı gelişen iç ve dış kanama sonucu yaşamını yitirdiği ifade edildi.

"İNTİHAR İDDİASI HAYATIN OLAĞAN AKIŞINA UYGUN DEĞİL"

Mütalaada, sanığın eyleminin Türk Ceza Kanunu kapsamında "eşe karşı kasten öldürme" suçunu oluşturduğu belirtildi. Sanığın savunmalarında maktulün intihar ettiği yönünde beyanda bulunduğunu hatırlatan mütalaada, maktulün söz konusu eylemi evde gerçekleştirebilecekken evden çıkarak olayın meydana geldiği yere gitmesinin hayatın olağan akışına uygun olmadığı ifade edildi.

Mahkeme heyetinin, mütalaaya karşı savunmaların alınmasının ardından 6 Mart’ta görülecek duruşmada kararını açıklaması bekleniyor.