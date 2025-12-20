Pınar Erbaş hakkında çıkan çekilme iddialarını yalanladı: ''Bir süre izin istedim''

Uyuşturucu soruşturmasında tutuklanan Mehmet Akif Ersoy'un eski eşi Pınar Erbaş'ın Show TV Ana Haber'i sunmaması dikkat çekti.

Ekranda Hande Bayraktar yer alırken, TMSF yönetiminin Erbaş'ı ekrandan çektiği iddia edildi.

Erbaş, hakkında yayımlanan iddialara ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yayımladı.

''BİR SÜRELİĞİNE EKRANDAN AYRI KALMAK İÇİN İZİN İSTEDİM''

Erbaş'ın açıklaması şu şekilde:

''Kelimelerle anlatılamayacak kadar zor bir süreçten geçiyorum.

Hayatımın bir döneminin yalan, aldatmaca ve kurmacayla geçmiş olduğu gerçeğiyle yüzleşiyorum.

Günlerdir uykusuz bir şekilde benim için sarsıcı ve tarif edilemez ağırlıktaki haberleri sunuyorum.

İlk günler dayanabileceğimi, işimi aksatmadan hayatıma devam edebileceğimi düşündüm. Ancak gücüm tükendi.

Konu ile ilgili tek bir haber dahi sunacak takatim kalmadı.

Bu sebeple bir süreliğine ekrandan ayrı kalmak için izin istedim.

Bu talebimi anlayışla karşıladıkları ve durumuma hassasiyetle yaklaştıkları için yöneticilerime teşekkür ederim.''

— Pınar Erbaş (@PINAR_ERBAS) December 20, 2025

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında Mehmet Akif Ersoy ile birlikte üç kişinin daha İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince gözaltına alındığı, Ersoy'un bu sürecin ardından TMSF tarafından Habertürk TV Genel Yayın Yönetmenliği görevinden alındığı açıklanmıştı.

Mehmet Akif Ersoy, çıkarıldığı mahkemece "uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak", "çevresindeki kadınları cinsel ilişkiye sokarak sektörel ve maddi menfaat sağlamak" ve "örgüt kurmak ve yönetmek" suçlamalarıyla tutuklanmıştı.

ERSOY'UN UYUŞTURUCU TEST SONUCU POZİTİF

Öte yandan test sonuçlarına göre Mehmet Akif Ersoy'un saçından alınan örneklerde 'Kokain ve metabolitleri' maddeleri bulunurken, Ersoy'un kanından alınan örneklerde ise herhangi bir uyuşturucu maddeye rastlanmadığı belirtilmişti.