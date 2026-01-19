Pınar Erbaş Kimdir? Pınar Erbaş Neden İşten Çıkarıldı?

Show TV Ana Haber sunucusu Pınar Erbaş hakkında yaşanan son gelişmeler kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. Gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un tutuklanmasının ardından ekranlara ara veren Erbaş’ın işten çıkarılması, “Pınar Erbaş kimdir?”, “Pınar Erbaş neden işten çıkarıldı?” sorularını gündemin üst sıralarına taşıdı.

PINAR ERBAŞ KİMDİR?

1987 yılında İstanbul’da doğan Pınar Erbaş, lise eğitimini Galatasaray Lisesi’nde, üniversite eğitimini ise Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde tamamladı. Medya sektörüne üniversite yıllarında Habertürk’te stajyer olarak adım atan Erbaş, mezuniyetinin ardından aynı kurumda muhabir olarak görev yaptı.

Kültür, sanat ve yaşam alanındaki röportajlarıyla dikkat çeken Erbaş, 2013 yılında Show TV kadrosuna transfer oldu. Muhabirlikten editörlüğe, ardından ana haber spikerliğine uzanan kariyerinde yaklaşık 15 yıllık bir medya tecrübesi edindi.

PINAR ERBAŞ NEDEN İŞTEN ÇIKARILDI?

Pınar Erbaş’ın işten çıkarılması, eski eşi gazeteci Mehmet Akif Ersoy’un uyuşturucu soruşturması kapsamında tutuklanmasının ardından yaşandı. Ersoy’un tutuklanmasından sonra 20 Aralık’ta ekranlara ara veren Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla görevine son verildiğini duyurdu.

“Eski eş ile ilgili haberleri sunmam istenmedi”

Erbaş açıklamasında, ana haber spikeri olarak tarafsızlıkla görev yapmasına rağmen, “eski eş ile ilgili haberleri” sunmasının istenmediğini ve bu gerekçeyle işine son verildiğini belirtti. Önce kısa bir izin sürecine çıkarıldığını, ardından bu iznin uzatıldığını ve sonrasında işe dönüşünün olmayacağının bildirildiğini ifade etti.

PINAR ERBAŞ’TAN DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

Pınar Erbaş, yaşanan süreci “büyük bir haksızlık” olarak nitelendirirken, konunun kadın–erkek eşitsizliği boyutuna da dikkat çekti. Eğer suçlamaların odağında kendisi olsaydı aynı muamelenin yapılıp yapılmayacağını sorguladığını belirtti.

15 yıllık meslek hayatını hatırlatan Erbaş, stajyerlikten spikerliğe uzanan kariyerini mesleki ilke ve etik kurallar çerçevesinde inşa ettiğini vurgulayarak “Kariyer benim. Tek başıma yaptım. Yine yaparım” ifadelerini kullandı.

MEHMET AKİF ERSOY OLAYINDA NE OLDU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında gazeteci Mehmet Akif Ersoy, üç kişiyle birlikte gözaltına alındı ve ardından tutuklandı. Ersoy, tutuklanmasının ardından TMSF yönetimindeki Habertürk TV’deki Genel Yayın Yönetmenliği görevinden de alındı.

Mahkeme, Ersoy hakkında “uyuşturucu madde kullanılmasına yer ve imkân sağlamak”, “örgüt kurmak ve yönetmek” ve “suçtan menfaat sağlamak” suçlamalarıyla tutuklama kararı verdi.

Pınar Erbaş kimdir?

Galatasaray Lisesi ve Galatasaray Üniversitesi mezunu, 15 yıllık medya deneyimine sahip bir haber spikeridir.

Pınar Erbaş neden işten çıkarıldı?

Eski eşi Mehmet Akif Ersoy ile ilgili haberleri sunmaması istendiği gerekçesiyle görevine son verildiğini açıkladı.

Pınar Erbaş hangi kanalda çalışıyordu?

Show TV Ana Haber bülteninde sunucu olarak görev yapıyordu.

Pınar Erbaş açıklama yaptı mı?

Sosyal medya hesabından detaylı bir açıklama yaparak yaşanan süreci kamuoyuyla paylaştı.

Pınar Erbaş’ın işten çıkarılması, medya dünyasında etik, tarafsızlık ve kadın–erkek eşitsizliği tartışmalarını yeniden gündeme taşıdı. Kariyerini uzun yıllar emek vererek inşa ettiğini vurgulayan Erbaş’ın açıklamaları, önümüzdeki dönemde hem hukuki hem de mesleki açıdan yakından takip edilecek gibi görünüyor.