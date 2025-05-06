Pınar Gültekin cinayeti davası: İtiraz reddedildi, ‘canavarca his’ yine yok sayıldı

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i vahşice katleden Cemal Metin Avcı hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına karşı yapılan itirazı reddetti.

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi’nin, Pınar Gültekin cinayetinde sanık Cemal Metin Avcı hakkında yeniden ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesine yönelik itirazı reddetmesine tepki gösterdi.

Epözdemir, "Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..." dedi.

Muğla'da 27 yaşındaki üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'i Temmuz 2020'de katleden Cemal Metin Avcı'ya, İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi'nce, "tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, kardeşi Mertcan Avcı'nın 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar verilmişti.

Dosyanın temyiz edilmesi üzerine Yargıtay 1. Ceza Dairesi, Gültekin'i boğduktan sonra varile koyarak yakan Cemal Metin Avcı'ya, "canavarca hisle eziyet çektirerek ve tasarlayarak öldürme" suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasını bozdu.

Cemal Metin Avcı'ya, tasarlayarak ve canavarca hisle öldürme suçundan değil, eziyet çektirerek kasten öldürme suçundan haksız tahrik uygulanarak ceza verilmesi gerektiğine hükmedilmişti. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı ise Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin bozma kararına itiraz etmişti.

Yargıtay 1. Ceza Dairesi, sanık Cemal Metin Avcı’ya “tasarlayarak ve canavarca hisle veya eziyet çektirerek kasten öldürme” suçundan verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının bozulmasına karşı yapılan itirazı oy çokluğuyla reddetti. Bu kararla birlikte dosya, Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gönderilecek.

"YAZIKLAR OLSUN..."

Gültekin ailesinin avukatı Rezan Epözdemir, Yargıtay 1. Ceza Dairesi'nin kararına sosyal medya hesabından tepki gösterdi. Epözdemir, daha önceki karara muhalefet şerhi koyan Yargıtay üyelerinin bu kararda da aynı tutumu sürdürdüğünü, ancak değişen bir üye ile birlikte yine 3’e 2 oy çokluğuyla itirazın reddedildiğini belirtti.

Avukat Epözdemir, "Şimdi son sözü Yargıtay Ceza Genel Kurulu söyleyecek. Diri diri yakılan bir kadın Pınar Gültekin ve Yargıtay 1. Ceza Dairesinin 3 üyesi, canavarca hisle öldürülmemiştir diyor ve üstelik katilin haksız tahrik altında cinayeti işlediğinden bahisle cezasının indirilmesi gerektiğini söylüyor. Bu karar hukuk garabetidir ve gayri vicdani bir karar olarak Türk hukuk tarihinde yerini alacaktır. Yazıklar olsun..." dedi.

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NE OLMUŞTU?

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin (27), 16 Temmuz 2020'de Akyaka Mahallesi'nde yalnız yaşadığı evinden ayrılmış, aynı gün ablasıyla telefonla görüştükten sonra kendisinden bir daha haber alınamamıştı. Ailesinin Akyaka Jandarma Komutanlığına kayıp ihbarında bulunması üzerine başlatılan çalışmada Gültekin'i tanıyan kişilerin listesi çıkarılmış ve bölgedeki güvenlik kamerası kayıtları incelenerek görgü tanıklarının ifadelerine başvurulmuştu.

Şüphe üzerine gözaltına alınan genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı, ilk ifadesinde hakkındaki suçlamaları kabul etmese de deliller ortaya konunca bir süre arkadaşlık yapıp ayrıldığı Gültekin'i bağ evinde öldürdüğünü, cesedini yaktıktan sonra varille Gülağzı mevkisindeki ormanlık alana attığını itiraf etmiş ve tutuklanmıştı.

Cemal Metin Avcı'nın kardeşi Mertcan Avcı da soruşturma çerçevesinde telefon sinyallerinin ağabeyiyle aynı zaman diliminde olay yeri ve yakınlarında tespit edilmesi üzerine jandarma ekiplerince gözaltına alınmış, "delil karartmak" suçlamasıyla tutuklanmıştı. Yargılama sürerken Mertcan Avcı'nın tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti.

Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili davanın on üçüncü duruşmasında, sanık Cemal Metin Avcı, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmış, sanığın cezası uygulanan haksız tahrik indirimiyle 23 yıla indirilmişti. Mahkeme, Mertcan Avcı ve diğer sanıkların beraatine hükmetmişti.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, Cemal Metin Avcı'ya verilen 23 yıl hapis cezasını ve kardeşi Mertcan Avcı için verilen beraat kararını istinafa taşımıştı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 4. Ceza Dairesi, duruşmalı görülen istinaf sürecinde Cemal Metin Avcı'nın ağırlaştırılmış müebbet, kardeşinin de 4 yıl hapisle cezalandırılmasına karar vermişti.