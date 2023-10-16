Pınar Karşıyaka, Avrupa'da 27. kez mücadele verecek

Türkiye'yi bu sezon Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde temsil edecek 5 ekipten biri olan Pınar Karşıyaka, Avrupa'da üst üste 14'üncü, toplamda ise 27. kez yer alacak.

Basketbol Şampiyonlar Ligi B Grubu'nda Belçika'dan Filou Oostende, Almanya'dan Ewe Baskets Oldenburg ve Fransa'dan SIG Strasbourg ile mücadele edecek Pınar Karşıyaka, organizasyonda 6. sezonuna çıkacak.

Gruptaki rakiplerinden Filou Oostende ve SIG Strasbourg'la ilk kez karşılaşacak yeşil-kırmızılı ekip, Ewe Baskets Oldenburg'la oynadığı 3 maçta 1 galibiyet ve 2 yenilgi yaşadı.

Yeşil-kırmızılı ekip, gruptaki ilk maçında yarın saat 19.30'da Filou Oostende'yi Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'nda konuk edecek.