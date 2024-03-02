Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca, Bursaspor galibiyetini değerlendirdi

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde konuk olduğu Bursaspor İnfo Yatırım'ı 102-68 mağlup eden Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, " Ligde herkes herkesi yenebiliyor, deplasmanda kazanılan maçlar bu yüzden değerli" dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, dünkü müsabakanın başından sonuna kadar savunmada iyi olduklarını, hücumda akıcılığı ve paylaşımcılığı kaybetmediklerini belirtti.

İlk yarıda 49 sayı attıklarını ama yaptıkları savunmanın kendileri için önemli olduğunu bildiren Sarıca, şunları kaydetti:

"Planlarımızda açık sahayı vermememiz gerekiyordu, bunu ilk yarı başarabildik ve dolayısıyla oyunun kontrolünü de ele aldık. Salon belki dolu değildi ama iyi bir taraftar vardı, o yüzden rakibimizi oyuna sokmamak için ikinci yarıda da aynı ciddiyeti ve oyun anlayışını sürdürdük. Bütün maçı kontrol altında tutarak rahat ve önemli bir galibiyet aldık. Ligde herkes herkesi yenebiliyor, deplasmanda kazanılan maçlar bu yüzden değerli. Benim için yaptığımız savunma çok kıymetli. Özellikle Furkan'ın milli takım arasından sonra verdiği katkı çok önemli."

Ligde 14. galibiyetini alan Pınar Karşıyaka, 10 Mart Pazar günü Onvo Büyükçekmece Basketbol'u konuk edecek. Yeşil-kırmızılı ekip, bu müsabakadan önce Basketbol Şampiyonlar Ligi K Grubu'nda ise 6 Mart Çarşamba günü Yunanistan'da Peristeri ile karşılaşacak.