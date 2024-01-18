Pınar Karşıyaka Başantrenörü Ufuk Sarıca'dan "son 16 turu" değerlendirmesi

Basketbol Şampiyonlar Ligi play-in serisinde İspanyol Rio Breogan'ı 2-1'le geçerek adını son 16 turuna yazdıran Pınar Karşıyaka'nın başantrenörü Ufuk Sarıca, "Bundan sonra iyi ve sağlam çalışmaya devam edip çeyrek final için hazırlanacağız." dedi.

Sarıca, yaptığı açıklamada, son 16 turuna kaldıkları için mutlu olduklarını kaydetti. Dünkü müsabakada iyi mücadele ettiklerini belirten Sarıca, şöyle konuştu:

"Aslında ilk yarı çok iyi oynadık ama bence biraz telaşlı ve heyecanlıydık. Bazı kolay atışları kaçırdık ve bazı yerlerde basit hatalar yaptık. Bana göre rakibimiz de çok iyi oynadı, çekişmeli bir maç oldu. Ancak kontrol hep bizdeydi ve sonda da iyi kararlar vererek kazanmayı başardık. Salonda çok güzel ve uzun zamandır özlediğimiz bir atmosfer vardı. Bundan dolayı taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra iyi ve sağlam çalışmaya devam edip çeyrek final için hazırlanacağız. Bütün oyuncularımı, kulübümü ve taraftarlarımızı kutluyorum."