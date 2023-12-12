Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak
Kaynak: AA
Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.
EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.
Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.
E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.
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