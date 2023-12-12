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Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak

Ajans Haberleri
  • 12.12.2023 11:44
  • Giriş: 12.12.2023 11:44
  • Güncelleme: 12.12.2023 11:45
Kaynak: AA
Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde EWE Baskets Oldenburg'a konuk olacak

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 5. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Almanya'da EWE Baskets Oldenburg takımıyla karşılaşacak.

EWE Arena'daki karşılaşma TSİ 22.00'de başlayacak.

Pınar Karşıyaka, grupta 7 puan ve averajla Fransız ekibi SIG Strasbourg'un önünde lider durumda bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında bugün Belçika temsilcisi Filou Oostende, SIG Strasbourg'u konuk edecek.

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