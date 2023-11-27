Pınar Karşıyaka, Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde yarın SIG Strasbourg'u konuk edecek

Basketbol Şampiyonlar Ligi E Grubu 4. hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka, yarın Fransız ekibi SIG Strasbourg'u ağırlayacak.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşma saat 20.30'da başlayacak.

Gruptaki tek yenilgisini Fransa'da SIG Strasbourg'a karşı 15 sayı farkla 80-65 yaşayan Pınar Karşıyaka, aldığı 2 galibiyetle ikinci sırada yer alıyor.

Rakipleriyle yaptığı 3 maçı da kazanan SIG Strasbourg ise grupta ilk sırada bulunuyor.

E Grubu'nun diğer maçında Almanya temsilcisi EWE Baskets Oldenburg, Belçika ekibi Filou Oostende'yi konuk edecek.