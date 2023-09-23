Pınar Karşıyaka - BC Prometey: 89-84

Yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren Pınar Karşıyaka, ev sahibi olduğu Pınar Cup 2023'ün son gününde Ukrayna ekibi BC Promotey'i 89-84 mağlup etti.

Turnuvada ilk gün Manisa BŞB'ye 93-90 yenilen yeşil-kırmızılı ekip, Prometey'i 89-84 yendi. Bu sonucun ardından üç takım da organizasyonu birer galibiyet ve birer mağlubiyetle tamamladı. Rusya ile Ukrayna arasında devam edem savaş nedeniyle maçlarını Letonya'da oynamak zorunda kalan konuk takım, Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki karşılaşmaya Ukrayna bayraklarıyla çıktı.

İlk periyotta Hilliard, Martin ve Deniz'in skorer oyunuyla öne geçen Karşıyaka, farkı 19 sayıya kadar çıkardı. İlk 10 dakika 26-12 sonuçlandı. İkinci periyotta konuk ekip farkı 7 sayıya kadar indirse de Karşıyaka devreyi 43-32 önde tamamladı.

Üçüncü periyotta Ukrayna temsilcisinin farkı erittiği anlarda Karşıyaka McCollum, Hilliard ve Martin ile üstünlüğünü korudu. Üçüncü periyot 15 sayı farkla, 68-53 Pınar Karşıyaka üstünlüğüyle başladı. Son bölümde farkı 20 sayıya kadar taşıyan Kaf-Kaf salondan 89-84 galip ayrıldı. Karşıyaka'da Vitto Brown ve McCollum 16'şar, Hilliard 14, Martin ise 13 sayıyla oynadı.



