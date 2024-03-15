Pınar Karşıyaka Bodrum önünde

Süper Ligi'nde son iki maçını kazanarak puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini iyice sağlamlaştıran Pınar Karşıyaka yarın Ege derbisinde düşme hattından uzaklaşmaya çalışan Çağdaş Bodrum Spor'a konuk olacak.

Muğla Menteşe Spor Salonu'ndaki karşılaşmanın hava atışı saat 18.00'de yapılacak. Hafta içinde Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde Tenerife'ye İspanya'da mağlup olarak çeyrek final şansını kaçıran Pınar Karşıyaka, ligde 22 maçta 15 galibiyet elde etti. Yeşil-kırmızılılarda hastalığı nedeniyle son iki maçta oynamayan Carey'nin Muğla'da forma giymesi bekleniyor.

Kulüp bulması istenen Hilliard ise yine görev yapmayacak. Bodrum ekibi Çağdaş Bodrum ligdeki ilk sezonunda şimdiye kadar 7 galibiyet aldı.