Pınar Karşıyaka - Bursaspor: 95-75

Basketbol Süper Ligi'nin 6'ncı hafta mücadelesinde Pınar Karşıyaka evinde Bursaspor'u farklı yendi: 95-75.

Bu sezon ligde evinde 3'te 3 yapan yeşil-kırmızılı ekipte Carey 18, Hilliard 15, Vitto Brown 13 sayıyla oynadı.

McCollum ise sakatlığı nedeniyle yine forma giyemedi.

Ligde 6 haftada 3 galibiyete ulaşan Karşıyaka, 10 Kasım Cuma günü Büyükçekmece'ye konuk olacak.

Maçın başında iki ekip de pota altından kolay sayılar buldu.

Pınar Karşıyaka'nın Carey, Bursaspor'un Floyd'la etkili olduğu ilk dakikalar 8-8 eşitlikle geçildi.

Vitto Brown ve Kenan Sipahi'nin üçlükleri, Carey'nin pota altından katkısıyla 13-0'lık seri yakalayan Karşıyaka bir anda durumu 21-8'e getirdi.

İlk 10 dakikada 31-18 sonuçlandı.

İkinci periyotta rakibiyle arasındaki farkı 17 sayıya kadar çıkaran ev sahibi Kaf-Kaf soyunma odasına 53-37 önde girdi.

Üçüncü periyotta Karşıyaka Hilliard'ın üçlüğüyle farkı 19 sayıya taşısa da Bursaspor aranın daha da açılmasına izin vermedi.

Yeşil-kırmızılılar dördüncü periyoda 75-60 üstünlükle başladı.

Son periyodun başında Jaylon Brown ve Hilliard'ın 3 sayılık basketleriyle farkı açmayı başaran Pınar Karşıyaka rahat bir oyunla salondan 95-75 galip ayrıldı.