Pınar Karşıyaka - Büyükçekmece Basketbol: 93-87

Basketbol Süper Ligi'nde Pınar Karşıyaka evinde Büyükçekmece Basketbol'u rahat mağlup etti: 93-87.

Mustafa Kemal Atatürk Karşıyaka Spor Salonu'ndaki maçın ilk periyodu 24-21 ev sahibi ekibin üstünlüğüyle sonuçlandı. İkinci periyotta McCollum ve Martin'in skorer oyunlarıyla farkı 17 sayıya kadar çıkaran Karşıyaka, devre arasına 49-40 önde girdi.

Karşılaşmanın kalan bölümünde de rakibinin kendisini yakalamasına izin vermeyen yeşil-kırmızılı ekip üçüncü periyottan 70-59, maçtan da 93-87 galip ayrıldı. Bu skorla 22 maçta 15 galibiyete ulaşarak puan tablosunda dördüncü sıradaki yerini sağlamlaştıran Kaf-Kaf'ta McCollum 31 sayı, 4 ribaund, 7 asistle yıldızlaştı.

Pınar Karşıyaka'da sakatlığı bulunan Carey'nin yanı sıra maç öncesi kadro dışı bırakıldığı öğrenilen Hilliard görev yapmadı. Yeşil-kırmızılılar 4 yabancıyla mücadele etti.