Pınar Karşıyaka'da Errick McCollum, en az 10 gün takımdan uzak kalacak

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde dün oynanan Darüşşafaka Lassa maçında sakatlanan Errick McCollum'un tedavi sürecinin en az 10 gün süreceği bildirildi.

Pınar Karşıyaka'dan yapılan açıklamada, "Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 5. haftasında Darüşşafaka Lassa ile oynadığımız karşılaşmada sol baldır kasında ağrı hissederek kenara gelen sporcumuz Errick McCollum'un yapılan tetkikler sonrasında sol gastrocnemius kasında zorlanma ve yırtık tespit edilmiştir. Oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

ABD'li basketbolcunun en az 10 gün sonra takıma dönmesinin beklendiği öğrenildi.