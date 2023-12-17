Pınar Karşıyaka'da seri sürüyor

Basketbol Süper Ligi'nde deplasmanda Samsunspor'u 82-80 mağlup eden Pınar Karşıyaka, üst üste 7'nci galibiyetini elde etti.

Yeşil-kırmızılılar bu periyotta Bursaspor, Büyükçekmece (D), Çağdaş Bodrum, Beşiktaş, Bahçeşehir Koleji (D), Galatasaray ve Samsunspor'u (D) dize getirerek zirve yarışına ağırlığını koydu.

FIBA Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Almanya'da Oldenburg'a yenilip E Grubu'nda liderliği kaybettikten sonra ligde Samsun engelini aşan Karşıyaka böylelikle moral buldu.

Yoğun bir tempoda mücadele ettiklerini ifade eden Başantrenör Ufuk Sarıca, "Bu yorgunlukla ve rotasyonla kazanmak önemliydi. Son periyotta fazla sayı yedik. Almanya'da ikinci yarıda tümden durmuştuk ve iyi oynadığımız maçı kaybetmiştik. Her gün oyunumuzu ve beraberliğimizi geliştirip yola devam ediyoruz. Furkan, Vernon, Hakan gibi gençleri geliştirip sistemimize katıyoruz. Errick McCollum'u dinlendirme şansımız oldu. Artık salı günü Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağımız maça konsantre olacağız" diye konuştu.