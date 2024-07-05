Pınar Karşıyaka'dan çifte hamle
Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekibi Pınar Karşıyaka iki transfere imza attı. Yeşil-kırmızılılar Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson'ı ve Maccabi'den forvet James Webb'i transfer etti.
Kaynak: DHA
Amerikalı forvet Jefferson Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya karşı 19 ve 17 sayıyla oynamıştı.
Öte yandan Ankaragücü, Pınar Karşıyaka’dan Deniz Kılıçlı’yı kadrosuna kattı. 1990 doğumlu, 2.06 m boyundaki uzun oyuncu Anadolu Efes altyapısından yetişti,
2013’te West Virginia’dan mezun oldu. Anadolu Efes, İBB, Trabzonspor, Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji formaları giyen Kılıçlı 2022’de Pınar Karşıyaka’ya geçmişti.