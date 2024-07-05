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Pınar Karşıyaka'dan çifte hamle

Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekibi Pınar Karşıyaka iki transfere imza attı. Yeşil-kırmızılılar Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson'ı ve Maccabi'den forvet James Webb'i transfer etti.

Ajans Haberleri
  • 05.07.2024 13:04
  • Giriş: 05.07.2024 13:04
  • Güncelleme: 05.07.2024 13:04
Kaynak: DHA
Pınar Karşıyaka'dan çifte hamle

Amerikalı forvet Jefferson Şampiyonlar Ligi'nde Pınar Karşıyaka'ya karşı 19 ve 17 sayıyla oynamıştı.

Öte yandan Ankaragücü, Pınar Karşıyaka’dan Deniz Kılıçlı’yı kadrosuna kattı. 1990 doğumlu, 2.06 m boyundaki uzun oyuncu Anadolu Efes altyapısından yetişti,

2013’te West Virginia’dan mezun oldu. Anadolu Efes, İBB, Trabzonspor, Büyükçekmece, Bahçeşehir Koleji formaları giyen Kılıçlı 2022’de Pınar Karşıyaka’ya geçmişti.

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