Pınar Karşıyaka'dan çifte hamle

Türkiye Basketbol Süper Lig'i ekibi Pınar Karşıyaka iki transfere imza attı. Yeşil-kırmızılılar Belçika'nın Oostende takımından Damien Jefferson'ı ve Maccabi'den forvet James Webb'i transfer etti.

Ajans Haberleri 05.07.2024 13:04 Giriş: 05.07.2024 13:04

Güncelleme: 05.07.2024 13:04 Kaynak: DHA

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