Pınar Karşıyaka doludizgin

Basketbol Süper Ligi'nde dün evinde Galatasaray'ı 22 sayı farkla 98-76 mağlup eden Pınar Karşıyaka zirve yarışını sürdürdü.

Üst üste 6'ncı galibiyetini elde eden yeşil-kırmızılı takım, geçen sezon final oynadığı ligde bu yıl da iddialı olduğunu gösterdi.

Maçın ilk yarısında iyi oynadıklarını ancak savunmada 2-3 gereksiz hata yapmaları nedeniyle rakibin oyunda kaldığını dile getiren Başantrenör Ufuk Sarıca, "Onların da kazanmaya ihtiyacı vardı. Ancak ikinci yarıda iyi hücum tempomuza savunma sertliğimizi de ilave ettik. Herkes topu paylaşarak oynadı, 6 oyuncumuz çift hanelere ulaştı ve izleyenlere güzel bir basketbol izlettik" dedi.