Pınar Karşıyaka ligde tam gaz

Basketbol Şampiyonlar Ligi'nde hafta içinde Tenerife deplasmanında çeyrek final şansını kaçırmanın üzüntüsünü yaşayan Pınar Karşıyaka, Süper Lig'de ise üst üste 3'üncü, son 6 maçta 5'inci galibiyetini deplasmanda Çağdaş Bodrum Spor'u 98-97 yenerek aldı, ilk 4'ü garantilemeye çok yaklaştı.

Takımdan ayrılacak Hilliard'ın yine görev yapmadığı, Carey'nin 8 dakikada 5 faul aldığı, Furkan Haltalı'nın da sakatlandığı maçta özellikle son bölümde zorlanan Karşıyaka, yabancıları Martin'in 31 sayı, 8 ribaund, McCollum'un 26 sayı, 13 asist, Vitto Brown'ın 25 sayılık müthiş performanslarıyla kazanmayı başardı. Ligde normal sezonun son 7 haftası öncesi 23 maçta 16 galibiyete ulaşıp 4'üncü basamaktaki yerini koruyan Kaf-Kaf'ta başantrenör Ufuk Sarıca, "Ligde deplasman maçı kazanmak, hele böyle bir durumda kazanmak çok önemli. Sezonun geri kalanı için farklı bir enerji bulmalı ve özgüvenimizi yükseltmeliyiz" dedi.

Karşıyaka Şampiyonlar Ligi'ndeki son grup maçında 19 Mart Salı günü Hapoel Jerusalem'le Bosna Hersek'te karşılaşacak.